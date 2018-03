Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goleadores em dúvida no clássico do Dragão

Habituais titulares de fora ou em risco. Soares, Aboubakar e Bas Dost são figuras de proa nos boletins clínicos.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Filipe António Ferreira | 08:57

Um clássico com baixas de vulto. O FC Porto recebe o Sporting, amanhã à noite (20h30, Sport TV1), num encontro que pode ser decisivo para as contas do campeonato, mas que regista muitas ausências - e outras tantas dúvidas - dos dois lados. Soares, Aboubakar e Bas Dost, todos com problemas musculares, estão nas mãos das equipas médicas.



Antes das novidades dos boletins clínicos, importa recordar os casos de Gelson Martins, expulso na dedicatória a Rúben Semedo após o golo (1-0) frente ao Moreirense, e Petrovic, que também viu o vermelho nesse jogo. São baixas por castigo.



Depois, os lesionados. Da parte do FC Porto, Soares é o mais recente cliente do departamento médico e ontem limitou-se a fazer tratamento à lesão muscular na coxa. É carta fora do baralho de Sérgio Conceição, tal como, ao que tudo indica, Alex Telles (entorse no joelho) e Danilo Pereira (rotura muscular nos gémeos), também longe do relvado. Já Ricardo e Aboubakar fizeram treino condicionado e são hipóteses em cima da mesa. A limitação de Corona - fratura num dedo da mão - não o impede de jogar.



Nos leões, falta saber o eventual impacto da gripe que afastou William, Coentrão e Ristovski da última partida. Devem, presume-se, regressar às opções na viagem até à Invicta. Já Bas Dost é a preocupação número 1: tem uma lesão muscular e muito dificilmente será opção, e o mesmo sucede com Piccini. O caso de Podence é ainda mais grave.



Os dois clubes gerem a informação a tornar pública, tentando esconder, muitas vezes, o jogo ao adversário. Recorde-se o último embate entre ambos (1-0 para o FC Porto, na 1ª mão das meias da Taça de Portugal): Aboubakar e William foram convocados e, afinal, estavam lesionados. Era tudo bluff.



"Sporting vai perder o jogo"

Dias da Cunha, antigo presidente do Sporting, não acredita que os leões vençam o FC Porto amanhã. O ex-dirigente leonino justificou o pessimismo ontem, no Palácio da Justiça, à margem do julgamento do caso que opõe Godinho Lopes a Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares e Jorge Bacelar Gouveia, por difamação e desonra do bom nome: "Estou convencido de que o Sporting vai perder o jogo".



Já em relação à expulsão de Gelson frente ao Moreirense, Dias da Cunha acrescentou: "Tendo em conta a razão pela qual o Gelson despiu a camisola, não devia ter sido expulso. Merecia ser perdoado."



PORMENORES

Tite ‘descarta’ Alex Telles

Tite não inclui Alex Telles no lote de laterais esquerdos que pretende levar ao Mundial. O selecionador do Brasil lamentou até ter de deixar fora um destes três jogadores: Filipe Luís, Marcelo e Alex Sandro.



Dias da Cunha

Dias da Cunha disse ontem em tribunal que o resultado da auditoria apresentada por Bruno de Carvalho em 2015 "foi um pretexto para expulsar Godinho Lopes [antigo líder dos leões]". O ex-presidente testemunhou a favor de Lopes.