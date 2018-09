Golo de Dimitri Payet torna-se viral nas redes sociais

Internacional francês foi o protagonista do jogo entre Marselha e Guingamp, este domingo.

12:40

O golo do futebolista Dimitri Payet, médio do Marselha, no jogo deste domingo frente ao Guingamp, tornou-se viral.Aos 73 minutos, o francês aproveitou uma bola perdida e rematou de primeira, deixando muita gente boquiaberta.O também francês Antoine Griezmann, seu colega na seleção gaulesa, reagiu igualmente ao golo marcado por Dimitri Payet. "Não abuses, Dim!", escreveu no Twitter.Veja o golo.