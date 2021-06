E explicou: “Claro que tem uma parte dolorosa, foi uma derrota difícil para todos nós, mas estivemos numa final. E não podemos esquecer que fomos capazes de construir sucesso a partir dessa derrota. A nossa vitória no Campeonato do Mundo está interligada”, afirmou.







O remate vitorioso de Eder na final do Euro 2016, em França, ainda "é uma memória que magoa, mas que faz parte do passado". Quem o diz é Hugo Lloris, que esta terça-feira se apresentou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Portugal. Apesar de tudo, o guarda-redes acrescentou não ser uma recordação "totalmente negativa".E explicou: "Claro que tem uma parte dolorosa, foi uma derrota difícil para todos nós, mas estivemos numa final. E não podemos esquecer que fomos capazes de construir sucesso a partir dessa derrota. A nossa vitória no Campeonato do Mundo está interligada", afirmou.

Já Didier Deschamps espera um jogo complicado e integra Portugal no lote das melhores equipas. “É preciso ter atenção aos ataques rápidos. Vai ser uma partida de alto nível”, anteviu o selecionador francês, que não vê o jogo como uma desforra: “Não há vingança no futebol. Fomos campeões do Mundo após o Europeu. Já foi há cinco anos, parabéns a Portugal”, comentou.