Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golo de Rakitic afasta Real Madrid do título em Espanha

Barcelona bateu este sábado o Real no Santiago Bernabéu.

07:55

Um golo de Rakitic (26’) foi suficiente para o Barcelona bater este sábado o Real Madrid no Santiago Bernabéu, num triunfo histórico porque coloca os catalães com 96 triunfos, mais um do que os merengues, o que não acontecia há 87 anos.



O Barcelona não teve tantas facilidades, como no sábado passado, quando venceu por 3-0 na Taça do Rei, mas mesmo assim dominaram largos períodos do jogo.



Rakitic acabou por ser o herói de um jogo que deixa o Real Madrid arredado da luta pelo título e mergulhado numa crise que pode levar à alteração de treinador, sendo que José Mourinho está bem posicionado.



O Barça lidera com 60 pontos, mais 10 do que o Atl. Madrid (menos um jogo) e 12 dos que os merengues.