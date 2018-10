Golo do Sacavenense dá que falar internacionalmente

O Sacavenense venceu este domingo o Loures por 5-2, em jogo da sétima jornada da 2.ª divisão do campeonato de juniores e está a dar que falar. O jogo ficou marcado por um golo da equipa da casa que foi apontado através de uma bela jogada coletiva.



A bola certeira na baliza merece ser vista e revista e foi esta segunda-feira 'parar' ao britânico The Guardian.



O jornal descreve a jogada que resultou num "brilhante golo coletivo" dando conta de que os jogadores do Sacavenense trocaram 12 vezes a bola até Daniel Pinto marcar o quarto tento da equipa.



Ana Bral, irmã de um dos jogadores envolvidos no lance, que partilhou no Twitter o vídeo da jogada, sublinhou: "Há muito trabalho por detrás desta jogada…e isto diz-nos muito sobre a união destes rapazes".