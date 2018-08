Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golos de Nani alimentam Sporting

‘Bis’ do capitão, com um belo remate de pé direito e um bom golpe de cabeça, garante três pontos.

Por Mário Pereira | 01:30

Nani uma vez, Nani duas vezes. Não houve muito Sporting no jogo deste sábado, mas houve Nani suficiente para levar a equipa leonina à vitória num jogo suadinho, face à boa oposição do V. Setúbal. Fundamental, também, a entrada em jogo de Jovane, que devolveu velocidade ao desempenho dos leões. Um achado.



A equipa do Sporting entrou bem. Tentou ganhar ascendente a partir dos minutos iniciais, logrando com isso empurrar o V. Setúbal para terrenos mais recuados do que aquilo que o seu treinador certamente pretendia. Um expediente que permitiu aos leões jogar perto da baliza de Cristiano nesta parte inicial.



Iniciativa que foi premiada com um golo, embora este tivesse partido de uma iniciativa individual de Nani, após um pontapé de canto. O capitão leonino, no flanco esquerdo, simulou fazer um cruzamento, quando vinha com a bola para dentro, e aplicou um forte remate junto ao primeiro poste que surpreendeu o guardião sadino.



A estratégia do Sporting sofreu um rombo à passagem dos 19 minutos, quando num dos raros lances de ataque do V. Setúbal, até então, o guarda-redes Salin largou para a frente uma bola fácil, permitindo o golo a Zequinha. Até ao intervalo, nunca mais o Sporting foi o mesmo, em clara perca de confiança.



Na segunda metade a tendência do jogo manteve-se. O Sporting era uma equipa emperrada, sem ideias e lenta. Como convinha aos interesses do V. Setúbal, formação pouco audaz mas bem arrumada. O jogo parecia ter caído num buraco.



Precisava de um abanão, de uma lufada de ar fresco. Que veio do banco do Sporting com a entrada de Jovane. Tal como já acontecera em Moreira de Cónegos, há uma semana. O jovem leão entrou e daí a pouco ofereceu o 2-1 a Nani, que marcou de cabeça num lance muito vistoso, pela velocidade.



Até ao final, o Sporting geriu a vantagem.



"O Sporting é só um e estamos unidos"

José Peseiro tinha apelado ao apoio dos adeptos para o jogo diante do V. Setúbal e os sportinguistas acederam ao pedido. "Há que realçar os 40 mil que cá estiveram. O Sporting é só um e estamos unidos. Merecemos esta vitória, é justa e demos mais um passo", disse o treinador do emblema leonino no final do encontro.



O treinador considera que a equipa está a fazer progressos: "Quero dar os parabéns aos meus jogadores, pelo profissionalismo demonstrado face às dificuldades que temos tido, pela forma como se bateram, como procurámos a vitória e demos volta ao infortúnio do golo sofrido. Não foi um jogo excelente, mas jogámos melhor do que em Moreira de Cónegos [na última jornada]".



Jovane Cabral voltou a entrar no decorrer do jogo - à semelhança do que aconteceu com o Moreirense - para assistir ao segundo golo do Nani. Mas José Peseiro prefere destacar o coletivo. "Todos os jogadores são importantes no nosso trabalho neste momento. Os que jogam e os que não jogam", referiu.



ANÁLISE

Abanão que veio do banco

Jovane Cabral já tinha entrado bem na equipa do Sporting no jogo em Moreira de Cónegos. Ontem voltou a agitar, vindo do banco.



Baliza leonina a ferver

Depois do disparate de Viviano no Troféu Cinco Violinos, agora foi a vez de Salin dar uma tremenda balda. E na mesma baliza. Será que aquelas redes fervem?



Penálti por marcar

Jogo sem grandes problemas... até aos descontos. Num dos últimos lances do jogo parece haver falta de Ristovski sobre Hildeberto na área leonina. Logo, seria penálti.