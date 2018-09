Golos de Ronaldo e Quaresma entre os candidatos ao prémio dos melhores da FIFA

Prémio Puskás premeia todos os anos os melhores golos da temporada.

13:30

A famosa trivela de Ricardo Quaresma e o estratosférico pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo valeram aos dois portugueses a inscrição entre os nomeados para o prémio Puskás, atribuído todos os anos pela FIFA aos melhores golos.Os melhores dos melhores para o organismo estão a ser divulgados esta segunda-feira na cerimónia The Best FIFA e, entre os nomeados, estão os tentos apontados por Quaresma ao serviço da seleção e por Cristiano Ronaldo ainda com a camisola do Real Madrid (e, ironicamente, contra a equipa que agora representa).Para além do prémio Puskás, que premeia o melhor golo do ano, estão ainda a ser divulgados os candidatos nas categorias de Melhor Jogador e Jogadora, Melhor Treinador e Treinadora e Melhor Guarda-Redes.