Gonçalo Guedes surpreende ao volante de Ferrari de 300 mil euros

Futebolista português do Valência tem dado nas vistas com um F12.

12:44

Gonçalo Guedes, futebolista português atacante que atua no Valência, está a contas com uma lesão na púbis e arrisca mesmo ter de ser operado. Mas enquanto os médicos não decidem o seu futuro, o jovem dianteiro segue os tratamentos no centro de treinos da equipa "che" e tem dado nas vistas ao volante de um Ferrari F12 berlinetta avaliado em cerca de 300 mil euros, como mostra a capa do jornal Superdeporte.

Este modelo, apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2012, já deu lugar ao novo 812 Superfast, o seu sucessor na longa tradição de modelos com motores de 12 cilindros da Ferrari, mas isso não lhe tira valor, ou não estivéssemos nós a falar de um "Cavallino Rampante" com um motor naturalmente aspirado.

As linhas elegantes do Ferrari F12 chegaram para convencer Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, é que o craque da Juventus também tem um F12 na garagem, ainda que a sua versão seja a mais exclusiva (e radical) F12tdf.

Versões e modelos à parte, Gonçalo Guedes tem à sua disposição um enorme motor V12 de 6.3 litros que produz 741 cv de potência e 690 Nm de binário máximo. Estes números permitem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,1 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 8,5 segundos e chega aos 340 km/h de velocidade máxima.