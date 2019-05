Gonçalo Guedes tem acidente com Ferrari em Valência

Gonçalo Guedes envolveu-se num acidente com um motociclista, quando conduzia o seu Ferrari F12, avaliado em 300 mil euros, ao final da tarde de quinta-feira, em Valência.O internacional português terá dado um toque num motard que caiu e acabou por registar ferimentos na perna direita, revelou esta sexta-feira a Cadena Ser.O acidente não foi aparatoso, mas Gonçalo Guedes parou para assistir o motard e ficou no local cerca de 45 minutos, já depois de a polícia ter tomado conta da ocorrência.Gonçalo Guedes seguia no seu Ferrari F12. Um veículo produzido entre 2012 e 2017 com um preço a rondar o meio milhão de euros.O jogador português terá comprado o veículo em segunda mão, sendo que o seu valor atual ronda os 300 mil euros.Gonçalo Guedes, de 22 anos, cumpre a segunda temporada no Valência. Na primeira esteve por empréstimo do PSG, mas os espanhóis avançaram para a sua contratação.Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros. Esta época, fez 37 jogos e apontou oito golos.6.2 V126200 cc741 cv690/60003403,115350500 000 euros300 000 euros