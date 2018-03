Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gonçalo Guedes volta ao PSG para gerar milhões

Jogador tem estado em destaque na equipa do Valência.

08:42

O Valência desistiu de contratar Gonçalo Guedes ao PSG, clube que cedeu o internacional português aos espanhóis no verão, devido às exigências financeiras dos parisienses.



O emblema da capital francesa já tem um plano para o extremo de 21 anos: colocá-lo no mercado e fazer o máximo de lucro com a venda do jogador. Este é um cenário impensável para o Valência, uma vez que atravessa problemas económicos, segundo o jornal ‘Marca’.



A única possibilidade dos valencianos continuarem a contar com Guedes é através de nova cedência do PSG, caso os franceses optem por não ficar com o português, nem vendê-lo.



O extremo tem sido fundamental no Valência: leva quatro golos e sete assistências na Liga.