Gonçalo Oliveira nos oitavos de final do 'challenger' de Baotou 

O português Gonçalo Oliveira, 265.º do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do 'challenger' de Baotou, ao vencer o suíço Luca Castelnuovo, 545.º do 'ranking', na segunda ronda do torneio chinês.O portuense impôs-se a Castelnuovo por duplo 6-4, em uma hora e 22 minutos, e vai disputar um lugar nos quartos de final frente ao australiano Aleksandar Vukic, 258.º do circuito.O também luso Frederico Silva, 282.º do mundo, vai disputar os 'quartos', diante do espanhol Roberto Ortega-Olmedo, 242.º da hierarquia, depois de ter batido hoje, nos 'oitavos', o japonês Yusuke Takahashi, por 6-3 e 6-0, em uma hora e três minutos.