Gonçalo Paciência enfrenta paragem de seis semanas após romper menisco do joelho esquerdo

Paciência, de 24 anos, foi contratado no verão ao FC Porto, tendo assinado por quatro temporadas.

O avançado Gonçalo Paciência, do Eintracht Frankfurt, viu esta terça-feira confirmada a rutura do menisco lateral do joelho esquerdo, viajando para Portugal para ser operado já na quinta-feira.



O clube alemão, que lhe desejou rápida recuperação, revelou no seu site que o tempo de paragem "será de pelo menos seis semanas".



Até ao momento, o avançado realizou apenas um jogo para sua nova equipa, tendo marcado no triunfo por 2-1 sobre o Ulm na Taça da Alemanha.