Gonçalo Ramos renovou contrato com o Benfica, até 2025, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.



O avançado, de 19 anos, estava já vinculado até 2024, mas perante o assédio de vários clubes europeus no jogador, as águias decidiram prolongar o contrato com o dianteiro.

