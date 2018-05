Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Gostava que o Jamor estivesse pintado de verde", diz Jesus

Jorge Jesus grava vídeo com José Mota antes da final entre Sporting e Aves.

19:13

Jorge Jesus deixou uma mensagem aos adeptos do Sporting antes da final da Taça de Portugal, manifestando o desejo que os simpatizantes leoninos apoiem a equipa de forma fervorosa.



"A força do Sporting é a massa associativa, gostava que o Jamor estivesse praticamente todo pintado de verde, pensando os adeptos que amanhã vêm ver o clube deles, que se foquem na sua paixão, não olhem para as rivalidades - os rivais são o nosso adversário [apontado para José Mota] -, que possam desfrutar e continuem com as suas formas de comunicação com a equipa, a que estamos habituados, para que os jogadores do Sporting se sintam mais seguros e mais fortes para fazer um bom jogo", disse o treinador, um vídeo partilhado pela FPF onde faz a antevisão ao lado de José Mota, técnico do Aves.