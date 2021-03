Governo proíbe público no futebol e na Fórmula 1

Afinal, a Liga NOS não terá público pelo menos até meio de maio e o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 também não contará com espectadores, garantiu o Governo ao 'Expresso'. De acordo com o que fonte do Executivo disse ao semanário, até ao fim do atual período de desconfinamento "os eventos mencionados não terão público".O GP Portugal está agendado para 2 de maio, véspera do último dia do calendário de desconfinamento, caindo logo por terra a presença de público. Quanto ao futebol, nomeadamente o principal escalão, a última jornada está prevista para 19 de maio. Com o Governo a fechar a porta dos estádios pelo menos até meio desse mês, torna-se uma miragem a ida de adeptos aos recintos desportivos.Recorde-se que aquando do anúncio do plano de desconfinamento gerou-se alguma expectativa em torno do regresso do público aos estádios, com Pedro Proença a manifestar mesmo a confiança de que a 19 de abril já haveria pessoas nas bancadas.