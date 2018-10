Grande dérbi minhoto em empate mais do que justo

Arsenalistas na liderança da Liga, mas podem ser ultrapassados se o Benfica vencer.o Alexandre Guedes e Claudemir marcaram ainda no primeiro tempo.

Por Abel Sousa | 01:39

Prometia, como quase sempre, e cumpriu. O dérbi minhoto, um dos mais apaixonantes jogos do futebol português, foi intenso e bem disputado com um empate ajustado face ao que as duas equipas produziram em campo. O Sp. Braga é líder isolado mas pode perder o primeiro lugar hoje se o Benfica vencer.

O V. Guimarães entrou melhor, com mais posse, e aos 14’ marcou por Alexandre Guedes, num excelente cabeceamento a desviar um cruzamento teleguiado de Davidson. O Sp. Braga não demorou a reagir à adversidade e empatou cinco minutos depois, com Claudemir a aproveitar uma bola perdida na área. Um golo que permitiu aos arsenalistas assentarem melhor o seu jogo numa partida que até ao intervalo revelou muitos equilíbrios.

O segundo tempo manteve a qualidade e os vimaranenses estiveram perto de nova vantagem, mas Bruno Viana evitou, sobre a linha, que o remate de Davidson entrasse. Dyego Sousa respondeu com um cabeceamento perigoso, mas nesta fase a equipa de Luís Castro era mais assertiva no ataque. Os treinadores apostaram com substituições ofensivas, ambos queriam os três pontos e o jogo entrou numa fase de parada e resposta, mas agora sem grandes oportunidades.



MAIS

Futebol de qualidade

Houve futebol de qualidade das duas equipas, num dérbi minhoto intenso e com uma moldura humana incrível no Estádio D. Afonso Henriques. Grande postura dos jogadores dentro do terreno e nas bancadas não houve incidentes sérios a registar, apesar da rivalidade conhecida e acirrada.



MENOS

Entrada tardia de adeptos

Os adeptos bracarenses entraram no D. Afonso Henriques quando estava decorrida meia hora do jogo. Uma situação que levou a alguma contestação e que a Liga já fez saber que vai abrir um processo de averiguação.



ARBITRAGEM

Sem polémicas

A arbitragem de Hugo Miguel foi relativamente fácil, porque os jogadores a facilitaram. Não houve lances polémicos e no golo invalidado ao Sp. Braga esteve bem, porque existiu uma falta clara cometida por Dyego Sousa sobre o defesa direito Sacko.



CONFRONTOS

O autocarro do Sp. Braga foi recebido com pedras e tochas em Guimarães. Um polícia ficou ferido nas imediações do estádio.