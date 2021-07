"Grande Fonseca. Grande tuga": Mourinho vibra com vitória de atleta português nos Jogos Olímpicos

Nenhum português ficou indiferente à vitória do judoca Jorge Fonseca, que esta quinta-feira conquistou o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.



O treinador José Mourinho, esteve atento à competição e festejou com ânimo ao lado de dois amigos. No fim, partilhou mesmo o momento da euforia em vídeo, aproveitando para parabenizar o atleta. "Grande Fonseca. Grandetuga", escreveu".