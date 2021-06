Georgina Rodríguez tem sido a ausência mais notada nas bancadas nos primeiros jogos de apoio à seleção nacional. Enquanto as companheiras de outros craques, como April Ivy, Margarida Corceiro ou Inês Degener Tomaz, deram nas vistas ao marcar presença em Budapeste ou Munique, a espanhola tem demonstrado o seu apoio, mas à distância.O motivo da ausência prende-se com as gravações do reality show para a ...