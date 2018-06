Griezmann rejeita Barcelona e fica no Atlético de Madrid

Jogador era dado como certo no clube catalão, mas afinal vai continuar a ser 'colchonero'.

Recebi uma mensagem com o projeto que eles querem fazer. É incrível.

Os jogadores que eles querem trazer. Eles estão a fazer um grande esforço para trazer jogadores de topo. Vou ficar".

Antoine Griezmann rejeitou a proposta do Barcelona. A notícia foi dada pelo próprio, esta quinta-feira, num documentário transmitido pelo canal Movistar Plus com o nome "A decisão".O jogador, que está na Rússia ao serviço da França, diz que a escolha de ficar foi motivada pelo planos do clube madrileno para a próxima época: "O jogador era dado como certo no clube catalão, porém vai permanecer no Atlético de Madrid, onde se encontra desde 2014. Já na época passada, Griezmann decidiu não sair do clube, apesar de ter várias propostas. Na altura disse que seria desleal deixar o Atlético numa altura em que o clube não podia contratar jogadores.