Grimaldo com época em risco devido a lesão no jogo frente ao Portimonense

O Benfica deu esta sexta-feira a conhecer as lesões sofridas por Jardel e Alex Grimaldo no encontro de quarta-feira do Benfica diante do Portimonense. Segundo os encarnados, o defesa central tem uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda, ao passo que o esquerdino está a contas com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Por outro lado, David Tavares continua a dar positivo para a Covid-19.De notar que o clube da Luz não revela quaisquer prazos de recuperação relativos às situações de Jardel e Grimaldo.: rotura muscular na região posterior da coxa esquerda;: lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo;: positivo nos testes de diagnóstico à COVID-19.