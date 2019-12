“Gritei, sofri, fiquei bêbado”: Cristiano Ronaldo revela como viveu a vitória de Portugal no Euro 2016

O título de campeão da Europa com Portugal foi o título mais importante que já venci. Foi uma noite inesquecível: chorei, ri, sofri, gritei, fiquei bêbado... Durante o jogo chorei tanto que fiquei desidratado".Foi desta forma que Cristiano Ronaldo descreveu as emoções vividas na final do Euro 2016 em que Portugal venceu a França por 1-0, no prolongamento, com um golo de Eder.Finalizado o encontro, em que até teve que ser substituído na 1ª parte devido a uma lesão no joelho, "durante as comemorações, bebi uma taça de champanhe e imediatamente subiu-me à cabeça. Eu nunca bebo, mas esse dia foi tão especial… Foi o troféu mais importante de todos os tempos", afirmou CR7 à plataforma DAZN.Nessa entrevista, o avançado português não fechou as portas a tornar-se treinador depois de pendurar as chuteiras:"Neste momento não estou interessado, mas talvez um dia, quando ficar aborrecido e sentir necessidade disso. Não digo nunca...".E o craque da Juventus até já definiu o seu perfil como técnico: "Serei um motivador. O treinador deve passar as suas paixões e talentos".Aos 34 anos, a paixão de CR7 pelo futebol continua igual: "Tenho de ganhar, conquistar troféus, estar sempre no topo. Aos 18 anos não tinha esse tipo de pressão, mas a minha motivação é sempre a mesma. Estou feliz e quero jogar por muitos anos".PormenoresMelhor golo da carreira"O pontapé de bicicleta contra a Juventus [ao serviço do Real Madrid] foi o melhor golo da minha carreira, contra o Buffon", confidenciou o avançado.Com a paragem na Liga italiana devido ao Natal, Ronaldo está de férias (mais informação nas páginas 42 e 43). O avançado volta a jogar no dia 6 de janeiro (14h00, em casa) com o Cagliari.