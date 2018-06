Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo armado entra em empresa na Argentina e rouba 30 mil cromos do Mundial

Homens armados forçaram os empregados a entregar 638 caixas de cromos.

23:54

Numa altura em que várias pessoas tentam completar a sua caderneta de cromos a tempo do início do Mundial, na Argentina o caso foi levado ao extremo. No último fim de semana (a polícia só confirmou o caso na quarta-feira), um grupo de homens armados invadiu a gráfica da empresa Panini, em Buenos Aires, para roubar 31.900 cromos.



De acordo com as autoridades, o grupo forçou os empregados a entregar 638 caixas de cromos. As câmaras de segurança não ajudaram a identificar os autores do crime.



Desconhecem-se as intenções do grupo armado, mas de acordo com a imprensa argentina, é possível que os cromos roubados sejam colocados à venda no mercado negro.