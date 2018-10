Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de ciclistas organiza passeio de sensibilização contra atropelamentos

Iniciativa realiza-se este domingo. Passeio de bicicleta começa no Terreiro do Paço, em Lisboa, às 10h00.

16:23

O grupo de ciclistas "Pedalanços" está a organizar um passeio de sensibilização para alertar os automobilistas para os perigos dos atropelamentos. O grupo quer que os condutroes redobrem cuidados na estrada, a fim de evitar acidentes com bicicletas.



A concentração realiza-se este domingo, dia 21 de outubro, e tem início no Terreiro do Paço, em Lisboa, pelas 10h00. Terminará no Parque das Nações, onde os participantes farão um piquenique.



Esta iniciativa surge na sequência do atropelamento a um ciclista do grupo, que foi abalroado no mês passado na estrada nacional 261-1, na Comporta. A vítima ficou em estado grave e o condutor do veículo colocou-se em fuga.