Grupo Pestana manifesta confiança na continuação de parceria com Ronaldo

Marca Pestana-CR7 Lifestyle Hotels conta com unidades em Lisboa e no Funchal.

O grupo hoteleiro Pestana, associado a Cristiano Ronaldo no investimento em vários hotéis em todo o mundo, manifestou esta terça-feira "confiança" em como a marca Pestana-CR7 não será afetada pelas acusações ao futebolista.



O responsável pela área de desenvolvimento estratégico do grupo Pestana, José Roquette, respondeu "não" à pergunta feita pela agência Lusa sobre se estava preocupado com a eventual desvalorização da marca CR7, depois de Cristiano Ronaldo ter sido envolvido num caso de alegada violação de uma mulher.



"É importante dizer que o Cristiano Ronaldo tem sido um parceiro exemplar com o grupo Pestana e irá continuar a ser com toda a certeza", disse José Roquette à margem da apresentação em Madrid do Pestana Paza Mayor que vai abrir as portas no início de 2018.



Cristiano Ronaldo, formado no Sporting, foi confrontado no início da semana passada com a reabertura de uma investigação da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, com base numa queixa de uma mulher, que acusa o jogador português de a ter sodomizado sem consentimento em junho de 2009.



"Estamos num estado de direito e, portanto, existe a presunção de inocência até prova em contrário, e estamos confiantes de que tudo vai continuar com o mesmo dinamismo que temos tido", concluiu José Roquette.



O capitão da seleção portuguesa, que tem 20 dias para responder perante a justiça norte-americana, a contar desde a data da reabertura do processo, negou "terminantemente" as acusações, dizendo que a violação é "um crime abominável".



As alegações contra o avançado da Juventus, de 33 anos, fizeram cair as ações do clube italiano quase 10 por cento na bolsa de Milão, na sexta-feira, e dois dos principais patrocinadores de Ronaldo, a Nike e a EA Sports, já se manifestaram preocupados.



A marca Pestana-CR7 Lifestyle Hotels conta com unidades em Lisboa e no Funchal, estando prevista a abertura de outras em Madrid, Nova Iorque, Marraquexe e Paris.



O hotel da capital espanhola deverá abrir antes do final de 2019 com 164 quartos, num investimento de 12 milhões de euros feito em partes iguais entre o grupo Pestana e Cristiano Ronaldo.