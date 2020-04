Guarda Civil espanhola confirma causa do acidente que vitimou Reyes e a velocidade a que seguia

José Antonio Reyes conduzia, no mínimo, a 187 quilómetros por hora, quando rebentou o pneu que originou o despiste mortal do antigo jogador do Benfica.A notícia está a ser avançada pela Cadena Ser e é a conclusão que resulta da investigação da Guarda Civil espanhola, que averiguou os motivos que levaram ao acidente ocorrido a 1 de junho do ano passado e que, além do avançado, causou a morte de um primo e deixou outro em estado grave. A investigação confirma, assim, o que foi noticiado na altura do acidente.De acordo com a mesma fonte de informação, o rebentamento do pneu esquerdo da parte traseira, que dias antes havia sido reparado por um dos primos, foi o principal motivo que levou ao despiste do carro onde seguiam as três pessoas.