Guarda-redes Keylor Navas apontado ao FC Porto

Guardião não deverá manter-se em Madrid e a imprensa espanhola coloca os dragões como interessados.

Keylor Navas é o mais recente nome a ser apontado à baliza do FC Porto para a próxima temporada.



O guardião internacional pela Costa Rica não deverá manter-se no Real Madrid, onde perdeu algum espaço com a chegada de Courtois, e a imprensa espanhola coloca os dragões como potenciais interessados.



De acordo com a rádio Onda Madrid, Navas procura um destino para a próxima época e os azuis e brancos estão atentos à sua situação, mas não são os únicos, uma vez que também o PSG, segundo a mesma fonte, procura reforçar a baliza.