Guarda-redes russo Ivan Zlobin renova com Benfica até junho de 2024

Jovem de 21 anos, chegou aos 'encarnados' em 2015/16, proveniente do CSKA Moscovo.

13:44

O guarda-redes russo Ivan Zlobin renovou o seu contrato com o Benfica até junho de 2024, anunciou este sábado o clube lisboeta de futebol.



Zlobin, de 21 anos, chegou aos 'encarnados' em 2015/16, proveniente do CSKA Moscovo, tendo defendido as balizas da equipa B.



"Estou muito feliz com a renovação do contrato. É sinal de confiança em mim e no meu trabalho. O Benfica dá-nos todas as condições para trabalhar e quero continuar a melhorar a cada dia. Tenho aprendido muito, todos no clube me têm ajudado muito. Quero continuar a evoluir e a ganhar confiança e experiência", afirmou Zlobin, citado pelo clube.