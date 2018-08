Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardião Viviano tem lugar em risco no Sporting

Jogo com o Empoli será determinante para a continuidade do guarda-redes italiano nos Leões.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O jogo de amanhã do Sporting com o Empoli (19h00) vai ser crucial para a continuidade do guarda-redes Viviano no Sporting, apurou o Correio da Manhã.



O troféu dos Cinco Violinos será o derradeiro teste às capacidades do guarda-redes italiano Viviano, de 32 anos, que foi contratado por exigência do técnico Sinisa Mihajlovic, que também tinha sido contratado por Bruno de Carvalho.



Segundo o Correio da Manhã apurou, o técnico José Peseiro não está convencido das capacidades de Viviano. É certo que chegou com peso a mais e a desatenção que valeu o golo do Marselha na apresentação aos sócios em Alvalade (1-1) fizeram soar o alerta no clube.



Se o técnico tem dúvidas sobre as qualidades do guarda-redes, Sousa Cintra não entende que o jogador seja um dos mais bem pagos do plantel, com dois milhões de euros líquidos por temporada.



Certo é que Viviano está sob pressão e escrutínio constante dos técnicos, de Sousa Cintra e dos exigentes adeptos, que têm como bitola Rui Patrício.



A chegada do guarda-redes brasileiro Renan, por empréstimo do Estoril, foi um sinal claro do descontentamento na estrutura leonina com o desempenho de Viviano e Salin. Este último está no mercado e deverá sair em breve.



Os leões também já perceberam que será difícil fazer qualquer tipo de encaixe financeiro com Viviano, pelo que se o guarda-redes falhar o teste de amanhã, o clube vai tentar um empréstimo de forma a poupar pelo menos o salário, que é de quatro milhões brutos/ano.



Lille desiste de João Palhinha

Os franceses do Lille deixaram cair as negociações para o empréstimo de João Palhinha ao Sporting. Os médio, de 23 anos, já tinha praticamente tudo acertado, mas o negócio que renderia meio milhão de euros aos leões, abortou, devido à opção de compra de 5 milhões.



Defesa Duarte no Corunha

Domingos Duarte, de 23 anos, foi esta sexta-feira oficializado como reforço do D. Corunha (II Liga espanhola), por empréstimo do Sporting. O central volta a ser cedido depois de ter alinhado no Belenenses e no D. Chaves nas últimas épocas.