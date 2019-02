Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guerra de tubarões por João Félix. Manchester United e PSG dispostos a pagar milhões

Jornais britânicos avançam este domingo que franceses e ingleses se preparam para contratar o "próximo Cristiano Ronaldo".

08:41

A imprensa inglesa noticia este domingo que o PSG e o Manchester United se preparam para contratar o "próximo Cristiano Ronaldo", João Félix, ao Benfica.



O jovem de 19 anos das águias continua a destacar-se e meia Europa sonha com a sua contratação. O Benfica estabeleceu uma cláusula de rescisão milionária no valor de 120 milhões de euros.



O jornal britânico "Daily Star" avança que os franceses do PSG e o Manchester United se preparam para fazer uma oferta por Félix.



Clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Arsenal e Chelsea também estão atentos ao desenrolar das negociações.



Jorge Mendes é o agente do jovem jogador do Benfica que promete encher os cofres da Luz.