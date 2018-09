"Há sempre 'alguém' para os ajudar", diz jogador do Rio Ave

Jogo de sábado no estádio da Luz ficou marcado por uma arbitragem polémica.

O jogo de sábado no estádio da Luz ficou marcado por uma arbitragem polémica, o Benfica teve um penálti a favor mas ambas as equipas acabaram por se queixar muito da arbitragem.



Leia o tweet na integra:

"Quando uma equipa "pequena" assusta um grande, há sempre "alguém" para os ajudar... Quando evoluis Portugal? P.s (Dentro de campo não havia buracos)"

Afonso Figueiredo, jogador do Rio Ave, utilizou as redes sociais para expressar o desagrado com a arbitragem do jogo no estádio da Luz que o Rio Ave perdeu por 2-1.