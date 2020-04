Jogador do Sporting com"teste positivo" para imunidade ao coronavírus

Um elemento do plantel principal do Sporting, cujo nome não foi revelado, é, tudo indica, imune ao novo coronavírus. Esta é a principal conclusão (positiva) dos testes serológicos ao SARS-CoV-2 já realizados a todos os futebolistas e elementos do 'staff' leonino.A explicação científica para esta conclusão está explicada no comunicado emitido pelo clube, através do seu site oficial e que aqui reproduzimos."O Sporting Clube de Portugal realizou testes serológicos (sangue) ao SARS-CoV-2 a todo o plantel profissional e staff para aferir de possível imunidade ao vírus. Verificou-se um teste positivo para IgG (Imoglobulina G – Anticorpo) com IgM negativa, que indica provável imunidade adquirida desse atleta.De salientar que o atleta se manteve sempre totalmente assintomático.Restantes exames, nomeadamente PCR por colheita nasofaríngea e orofaringe (zaragatoa) serão efectuados antes do início dos treinos formais em grupo, conforme indicação do grupo de estudo da Liga Portugal."