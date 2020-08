Hacker trama procurador do FIFAgate

Os documentos revelados por Rui Pinto no Football Leaks - e que deram origem ao escândalo de corrupção em torno da FIFA - tramaram o procurador-geral suíço, Michael Lauber, que liderava a investigação. Lauber é suspeito de conluio com o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, também investigado neste processo.









Michael Lauber, que há um mês se demitiu do cargo, viu esta segunda-feira o parlamento suíço levantar-lhe a imunidade. Esta decisão abre agora a porta a eventuais processos criminais contra o alto magistrado.

Lauber tutelou durante vários anos as investigações ligadas ao processo conhecido por FIFAgate. As suspeitas de conluio com Gianni Infantino estão relacionadas com uma série de reuniões informais, em 2016 e 2017, que terão sido encobertas. Os encontros foram denunciados pelos media suíços, com base em informação da plataforma Football Leaks, criada pelo português Rui Pinto.





De acordo com os primeiros resultados do processo disciplinar que visa Lauber, existem “elementos constitutivos de comportamento repreensível” em relação aos encontros entre ambos. Em causa estão os crimes de “abuso de autoridade, violação do segredo oficial, obstrução do processo penal e instigação de tais crimes”. Lauber disse não se recordar dos encontros, enquanto a FIFA nunca negou a existência dessas reuniões.





Através do Football Leaks, Rui Pinto foi o autor de outras denúncias no mundo do futebol, designadamente sobre a fuga ao Fisco de Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou Neymar. Os negócios do empresário Jorge Mendes foram também passados a pente fino, após as suspeitas de fraude fiscal.

pormenores



Caso de violação



Os emails fornecidos por Rui Pinto à revista alemã ‘Der Spiegel’ levaram Cristiano Ronaldo a ser publicamente confrontado com acusações de violação, alegadamente ocorrida há anos em Las Vegas, EUA. O caso Kathryn Mayorga foi arquivado.





Colaborar com justiça



A FIFA explicou que as reuniões visavam mostrar que o organismo máximo do futebol mundial, que tem o status de denunciante em certos processos de corrupção, estava "pronto para colaborar com a Justiça suíça".