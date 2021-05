Hamilton tenta centésima 'pole position' na qualificação da Fórmula 1 Portugal

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) tenta este sábado ser o primeiro a atingir as 100 'pole positions' na Fórmula 1, na qualificação para o Grande Prémio de Portugal, que se disputa no domingo no Autódromo Internacional do Algarve.

Hamiton foi na sexta-feira o mais rápido na segunda sessão de treinos livres da prova portuguesa, mas foi o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa, a terminar como o mais rápido do dia, ao vencer os primeiros treinos livres, com o tempo de 1.19,648 minutos.

Este sábado, os 20 pilotos em prova enfrentam a terceira sessão de treinos livres a partir das 12:00, disputando-se a sessão de qualificação a partir das 15:00.

O britânico chega à prova portuguesa na liderança da classificação, com 44 pontos, mais um do que o holandês Max Verstappen (Red Bull), que, na sexta-feira, foi o segundo mais rápido nas duas sessões.

Esta será a 18.ª edição do GP de Portugal, que se disputa no quarto circuito diferente, depois da Boavista (1958 e 1960), Monsanto (1959) e Estoril (de 1984 a 1996).

Em 2020, depois de uma ausência de 24 anos, o AIA tornou-se no quarto palco diferente a acolher o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.