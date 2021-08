Harry Kane inscrito pelo Tottenham para jogo europeu com Paços de Ferreira

O futebolista internacional inglês Harry Kane, cujo futuro parece incerto e não foi opção no domingo no triunfo diante do Manchester City (1-0), foi inscrito pelo Tottenham para o jogo europeu com o Paços de Ferreira.

A equipa, esta época treinada pelo português Nuno Espírito Santo, visita na quinta-feira o Paços de Ferreira (19:30), na primeira mão do 'play off' da Liga Conferência Europa, e recebe a equipa portuguesa (19:45) em 26 de agosto.

No domingo, Nuno Espírito Santo não contou com Kane, explicando que o avançado, que não foi convocado para o jogo com os 'citizens', está em preparação, depois de se ter juntado ao grupo recentemente, por ter estado no Euro2020.

"Juntou-se ao grupo hoje [na sexta-feira], treinou, tivemos uma conversa. É claro que é uma conversa privada, mas está tudo bem. Está a preparar-se", disse então o técnico, não abordando as notícias que dão conta da vontade do jogador em sair.

O avançado faz parte da lista de 25 jogadores inscritos pelo Tottenham para o jogo com o Paços de Ferreira.