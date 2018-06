Harry Kane prolonga contrato com o Tottenham até 2024

Anúncio da renovação foi feito pelo Twitter.

Por Lusa | 15:39

We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 de junho de 2018

O avançado Harry Kane, capitão da seleção inglesa de futebol, prolongou esta sexta-feira até 2024 o contrato com o Tottenham, colocando assim fim aos rumores sobre a sua saída do clube londrino.Formado no Tottenham, Kane, que foi o melhor marcador da equipa nas quatro últimas temporadas e melhor goleador mundial em 2017, tinha contrato válido até 2022.A renovação de Kane, de 24 anos, foi anunciada no Twitter do clube, através de um vídeo, no qual o avançado aparece nos ecrãs gigantes do futuro estádio de White Hart Lane, ainda em fase de construção.