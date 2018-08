Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hélder Silva sexto na final do mundial de canoagem admite terminar a carreira

Portugal tem até ao momento uma medalha de ouro nestes Mundiais, em K1 1.000 metros, conquistada no sábado por Fernando Pimenta.

12:48

O canoísta olímpico Hélder Silva admitiu que deve ter terminado a sua carreira internacional, abandonando a competição após o sexto lugar alcançado este domingo na final de C1 200, nos Mundiais de Montemor-o-Velho.



"Em princípio será última prova da minha carreira. Talvez. Vamos ver. Vou pensar. Se for a última, espero ter a oportunidade em outras tarefas. Trabalhar (na federação) com outros atletas. Tentar ensinar o que aprendi nestes anos todos", disse o atleta de 31 anos.



Em declarações à Lusa, o militar da GNR assumiu que o facto de a distância olímpica ter passado dos 200 para os 1.000 metros constituiu uma "machadada" na sua carreira e de muitos outros atletas, já que as duas distâncias exigem características bem distintas.



Na final da manhã deste domingo, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, Hélder Silva largou na frente e liderou parte da regata, mas depois admite que "já não conseguia dar mais", sendo ultrapassado por vários rivais.



Hélder Silva concluiu a prova a 693 milésimos do bielorrusso Artsem Kozyr, que venceu em 39,810 segundos, batendo o russo Ivan Shtyl por 160 milésimos e o lituano Henrikas Zustautas por 223.



"Nunca olhei para o lado, tentei fazer sempre o melhor, dar o meu máximo. Ser sexto melhor do mundo também não é para todos", vincou.



Portugal tem até ao momento uma medalha de ouro, em K1 1.000, conquistada sábado por Fernando Pimenta, que às 16:50 defende o ouro conquistado em 2017 na prova de 5.000