Henri Diricx (1927-2018)

Antigo defesa jogou no futebol belga.

Por Paulo Fonte | 01:30

Envergou por 29 vezes a camisola da seleção belga, entre 1952 e 1960, duas delas como capitão.



Defesa do Union Saint-Gilloise, foi uma das lendas do clube, onde jogou de 1943 a 1961 (314 jogos e 24 golos).



Em 1956, o emblema conseguiu terminar em terceiro lugar no campeonato, a seguir ao Anderlecht e ao Antuérpia.



Participou na Taça das Cidades com Feiras, precursora da Taça UEFA, contribuindo para a eliminação da Roma, em 1959.