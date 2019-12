Herança de Jorge Jesus pressiona Bruno Lage

Tal como FC Porto, Sporting e Sp. Braga, o Benfica conhece esta segunda-feira (12h00) o adversário nos 16 avos de final da Liga Europa. Depois de três eliminações seguidas na fase de grupos da Champions, as águias precisam de uma boa prestação na segunda prova da UEFA para inverterem o ciclo de maus resultados a nível europeu.Entre 2015/16, quando Rui Vitória assumiu o comando técnico dos encarnados, e 2019/20, já com Bruno Lage, que substituiu o antecessor a meio da época passada, o Benfica conseguiu 69 pontos nas provas europeias em 4 épocas e meia (a atual ainda está em curso). Este valor é 35% inferior aos 106 pontos obtidos por Jorge Jesus em 5 épocas, de 2010/11 a 2014/15.Esta diferença de rendimento explica a queda do Benfica no ranking da UEFA, após uma escalada com Jesus. O agora treinador do Flamengo deixou as águias no 6º posto do ranking, 14 lugares acima da atual 20ª posição.A não ser corrigida a partir de fevereiro na Liga Europa, esta descida pode ter consequências desportivas. Caso se apure para a Champions em 2020/21, o mais provável é que o Benfica fique no pote 3. Já no sorteio da corrente temporada da fase de grupos os encarnados foram a última equipa a entrar no pote 2 (consequência do 21º lugar que ocupavam), o que só foi possível porque clubes melhor posicionados não se qualificaram.Há ainda os riscos financeiros. Todos os participantes na Liga dos Campeões recebem 15,25 milhões de euros. A este montante é somado um segundo valor que depende do ranking do clube (cada posição vale 1,108 milhões de euros, que podem ser multiplicados até 32 vezes).Mas aqui a contabilidade é feita a 10 anos, daí que o Benfica não tenha descido tanto como no ranking a 5 anos. As boas prestações de Jesus são decisivas para a 11ª posição (24,376 milhões). Esta época, em que subiu do 10º ao 7º lugar porque três clubes melhor posicionados não se apuraram, o clube da Luz recebeu 28,808 milhões.