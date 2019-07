Hernâni deixa FC Porto e assina com o Levante por três épocas

O Levante oficializou esta terça-feira a contratação de Hernâni. O extremo, ex-FC Porto, assinou por três temporadas esabe que tem mais uma de opção.O jogador, de 27 anos, encontrava-se em final de contrato com o FC Porto. O interesse do emblema espanhol vem já da última época e levou os espanhóis a apresentarem uma proposta ao FC Porto no verão de 2018. A recusa azul e branca não afastou Hernâni do radar do Levante, que conseguiu agora, face à sua situação de final de contrato, garanti-lo a custo zero.Além dos espanhóis, outros clubes haviam manifestado interesse no extremo.