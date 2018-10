Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herói de Paris de regresso à Seleção

Fernando Santos volta a chamar Eder e deixa Ronaldo de fora.

Por Filipe António Ferreira | 09:31

A estreia do avançado Hélder Costa (Wolverhampton) e o regresso de Eder, herói da final do Europeu em Paris em 2016, são as grandes novidades nos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os jogos com a Polónia e a Escócia.



Cristiano Ronaldo (Juventus) continua de fora dos eleitos da seleção portuguesa e vai manter-se até à primeira convocatória do próximo ano, revelou o selecionador. "Foi decidido que o jogador não seria chamado para as próximas duas convocatórias, ou seja, nesta e na próxima", revelou.



Hélder Costa (24 anos), dos ingleses do Wolverhampton, é a única estreia nos convocados de Fernando Santos, que conta ainda com os regressos de Danilo Pereira (FC Porto), Kevin Rodrigues (Real Sociedad) e o autor do golo que deu o campeonato da Europa em 2016.



De fora, em relação à convocatória para os jogos com a Croácia (particular 1-1) e com a Itália (Liga das Nações, triunfo por 1-0), saíram Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Gelson Martins (Atlético de Madrid) e Rony Lopes (Mónaco).



Portugal defronta a Polónia em Chorzow, em 11 de outubro, na segunda jornada da Liga das Nações (seleção nacional lidera o grupo 3), visitando três dias depois a Escócia, num encontro de preparação.



Dalot e Vinagre nos eleitos

Diogo Dalot (Man. United) e Rúben Vinagre (Wolverhampton) são as grandes novidades na Seleção sub-21 para os próximos dois jogos da qualificação para o Europeu da categoria, em 2019, diante de Liechtenstein e Bósnia.