Herói Eder marca em dia de estreias

Avançado português regressa aos golos na seleção nacional ao fim de dois anos, três meses e quatro dias.

Por Mário Figueiredo | 13:17

A seleção portuguesa somou ontem um triunfo fácil sobre a Escócia (3-1), num particular em que Eder regressou à equipa após um ano e meio de ausência e em que Fernando Santos promoveu as estreias de Hélder Costa, Pedro Mendes e Cláudio Ramos.



Fernando Santos revolucionou a equipa e só Rúben Dias resistiu às mudanças no onze em relação ao jogo com a Polónia. Destaque para Hélder Costa, que se estreou na equipa e apontou o primeiro golo.



Portugal, que apresentou uma equipa versão B, dominou o jogo. A Escócia nunca conseguiu criar perigo e mostrou que está a anos luz dos seus tempos de glória .



A seleção nacional, fruto das mudanças, demorou a entrar no jogo. Sérgio Oliveira e Bruma marcavam o ritmo da equipa, mas pecavam sempre no último passe. No entanto, foi Bruma quem iniciou a jogada do primeiro golo, com um passe para Kevin Rodrigues assistir Hélder Costa no 1-0.

Na etapa complementar, os escoceses foram perdendo fulgor. Renato Sanches fez um passe que isolou Bruno Fernandes que, sem confiança, permitiu a defesa de Gordon.



Mas quem tem Eder tem... esperança. E ontem teve um golo. Livre de Renato Sanches e um cabeceamento vitorioso. Um regresso aos golos ao fim de dois anos, três meses e quatro dias. O último tinha sido na final do Euro 2016 que valeu o título.



As substituições de Santos permitiram à equipa manter a intensidade. E Gedson fez a assistência para o golo de Bruma, o melhor em campo. A equipa das quinas descontraiu e permitiu o golo de honra a Naismith. Portugal venceu e manteve a tradição: sempre que Eder marca, ganha.



Golo de Biraghi adia apuramento

Um golo de Biraghi, defesa da Itália, aos 90+2 minutos contra a Polónia (1-0), adiou a qualificação de Portugal para a Final Four da Liga das Nações (um empate servia as pretensões lusas). Os italianos conseguiram um triunfo mesmo ao cair do pano e vão lutar pelo apuramento com Portugal.



Somam quatro pontos em três jogos, menos dois do que a seleção nacional. O próximo jogo entre as seleções, no dia 17 de novembro em Milão, poderá ser decisivo. Nesse duelo, Portugal só precisa de empatar para assegurar o primeiro lugar do grupo e o apuramento para a próxima fase. Portugal terá ainda de receber a Polónia (que desceu à Liga B) a 20 de novembro.



Ontem, em Chorzow, os italianos venceram com justiça um jogo no qual dispuseram de inúmeras oportunidades para marcar. Depois de bolas nos ferros e de uma série de remates travados por Szczesny, Biraghi marcou e os italianos fizeram a festa.



PORMENORES

"Camisola pesa muito"

"A camisola da Seleção pesa muito, mas correu tudo bem", disse Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, que somou a primeira internacionalização.



38 estreias com Santos

Fernando Santos, selecionador desde 2014, já lançou 38 jogadores na Seleção. Ontem, os estreantes foram Pedro Mendes, Hélder Costa e Cláudio Ramos.



Quatro jogos sem perder

Portugal leva quatro jogos seguidos sem perder - 3 vitórias consecutivas e um empate. A última derrota foi nos ‘oitavos’ do Mundial frente ao Uruguai (2-1).