Herrera ainda longe da renovação pelo FC Porto

Agente do jogador e responsáveis da SAD não chegam a acordo.

Por M.P. | 09.11.18

A renovação de Herrera pelo FC Porto continua em ‘banho-maria’. Está prevista para breve uma reunião entre Gabriel Moraes, agente do jogador, e responsáveis da SAD, mas segundo apurou o CM as partes estão ainda muito longe de um possível acordo.



Após Pinto da Costa ter referido, há várias semanas, que Herrera tinha pedido seis milhões brutos por época para renovar, no que pareceu ser um corte nas negociações, o jogador reabriu a possibilidade de continuar após o jogo com o Lokomotiv.



Sérgio Conceição, o treinador, quer manter o atleta, mas ao CM foi garantido que para isso acontecer alguma das partes terá de "ceder muito". E nenhuma delas parece disposta a dar parte fraca.