Herrera faz tudo para sair do FC Porto a custo zero

Jogador já recusou três propostas de renovação feita pelo clube.

Por M.F. | 10:06

Herrera já recusou três propostas de renovação com o FC Porto.



Exige ser um dos jogadores mais bem pagos em Portugal, com três milhões de euros líquidos/ano, sob pena de assinar em janeiro por outro clube e sair no final da época a custo zero.



Com contrato até julho de 2019, o médio é cobiçado pelo Arsenal, Real Madrid, Barcelona e Roma.



O FC Porto recusou-se a vender o jogador, tendo recusado várias propostas. Perante as boas exibições e nova cobiça, o mexicano, de 28 anos, entende que é a altura certa para dar o salto.



Os dragões continuaram a preparação do jogo com o Tondela (sexta-feira) com Mbemba, Bazoer e Soares condicionados.