Jogador do FC Porto submete-se a cirurgias para melhorar aspeto.

Por Rute Lourenço | 01:30

Héctor Herrera surpreendeu os fãs ao revelar que se submeteu a duas intervenções estéticas para melhorar a imagem.O jogador do FC Porto retocou o nariz e as orelhas e já exibiu o resultado final das cirurgias. No último domingo, o craque, de 28 anos, sentou-se na bancada para assistir ao jogo dos dragões frente ao Everton já com a nova imagem.