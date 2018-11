Herrera perde espaço no Dragão

Mexicano perdeu a titularidade para Óliver nos dois últimos jogos e deve deixar o FC Porto na reabertura do mercado.

Héctor Herrera está com os dias contados no FC Porto. O mexicano, que termina contrato em junho, perdeu a titularidade e deve deixar o Dragão no mês de janeiro, apurou o CM.

A recusa em renovar associada ao mau momento de forma foram decisivos para o mexicano sair do onze nas duas últimas partidas (Feirense e Marítimo). A somar a isto, o seu substituto, Óliver, tem sido um dos destaques do FC Porto nas últimas partidas. Herrera deve por isso voltar a ser relegado para o banco de suplentes no jogo de amanhã em casa com o Lokomotiv para a Champions. Com Aboubakar lesionado e Soares ausente por não estar inscrito, Conceição vai apostar em Marega na frente de ataque com Otávio no apoio. Danilo e Óliver completam o meio-campo portista enquanto Corona e Brahimi estarão nas alas.

Herrera termina contrato no próximo mês de junho pelo que pode comprometer-se com outro clube já a partir de janeiro próximo. Sabendo da recusa em renovar, o FC Porto pretende obter algum encaixe financeiro na reabertura de mercado. A Roma é um dos interessados no internacional azteca e deve avançar com uma verba a rondar os 10 milhões de euros para comprar o jogador de 28 anos.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, revelou recentemente que Herrera pediu seis milhões de euros por ano para renovar.



Surpresa de Sérgio Oliveira



Sérgio Oliveira é outro caso no FC Porto. O médio português de 26 anos não foi opção de Conceição nos dois últimos duelos na Liga. No encontro da Taça da Liga com o Varzim (triunfo portista por 4-2) jogou os noventa minutos mas não esteve bem (passe errado deu origem ao segundo golo varzinista). No final do encontro teve uma conversa com Sérgio Conceição na qual pareceu levar uma reprimenda. Contudo, o técnico e o próprio jogador negaram que a conversa tenha sido um puxão de orelhas.