Hierro diz que não vai mudar nada na equipa de Espanha

Novo selecionador garante que a equipa está preparada para o jogo com Portugal.

16:38

Fernando Hierro, o treinador que substitui de surpresa Julen Lopetegui no comando da seleção espanhola, deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa para explicar que "não via mudar nada" na equipa. "Os jogadores são grandes profissionais e estão preparados. Não é em dois dias que vamos mudar alguma coisa".



Hierro diz que o seu pensamento está no próximo jogo - contra Portugal, na próxima sexta-feira - e não esclareceu se vai ficar no cargo após o Mundial. "Para já o meu trabalho é jogo com Portugal, depois logo se vê", disse.



Lopetegui foi despedido esta quarta-feira, depois d se saber que ia ser o novo treinador do Real Madrid. A federação Espanhola acusa o basco de ter feito o contrato nas costas dos dirigentes e ficou em estado de choque com o anúncio da saída.