Hierro já não é selecionador de Espanha

Técnico não quer continuar como diretor desportivo na Federação Espanhola.

11:48

Em comunicado, a Real Federación Española de Fútbol ( RFEF) sublinha que Hierro deixa a seleção em busca de "novos horizontes e novos desafios profissionais", desejando a "melhor das sortes" ao técnico.

Recorde-se que no Mundial da Rússia, os espanhóis foram eliminados nos oitavos de final, ao perderem com a a seleção anfitriã no desempate por penáltis.



OFICIAL | Fernando Hierro y la RFEF comunican que, pese a tener contrato en vigor como Director Deportivo, declina seguir en el cargo.

https://t.co/Gm7PwfhqSO pic.twitter.com/Pkpi8Bgpwu — RFEF (@rfef) 8 de julho de 2018

Fernando Hierro e a Federação Espanhola anunciaram este domingo a saída do selecionador do cargo.Hierro, que substituiu Lopetegui à frente da Roja na véspera da estreia no Mundial'2018, declinou o convite do organismo em continuar como diretor desportivo apesar de ter contrato com a federação.