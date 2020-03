Higuaín sai de Itália em jato particular. Polícia ainda tentou travar jogador

Ignorando os apelos das autoridades e da própria Juventus, Gonzalo Higuaín furou a quarentena e deixou ontem o território italiano num jato privado.Segundo o jornal "La Repubblica", o avançado dirigiu-se ao aeroporto de Turim, mas foi travado pela polícia que lhe explicou ter ordens para não deixar levantar nenhum voo, salvo circunstâncias muito especiais.Higuaín terá prontamente apresentado um atestado com os resultados negativos do teste ao coronavírus. Perante o documento, os agentes deram permissão ao jato para seguir viagem.A "Gazzetta Dello Sport" escreve que a Juventus foi avisada e que no mesmo voo seguia o médio uruguaio Rodrigo Bentancur. A mesma publicação explica que a mão de Higuaín está doente na Argentina. O jogador da Juventus vai ter agora de encontrar forma de chegar ao país natal, uma vez que estão proibidas as aterragens em território argentino de todos os voos provenientes de Itália.A Juventus ainda não se pronunciou sobre o caso.