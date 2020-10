Histórico dirigente do FC Porto Reinaldo Teles hospitalizado com Covid-19

Reinaldo Teles encontra-se em internamento hospital devido a ter sido infetado com o vírus da covid-19.O histórico dirigente do FC Porto, recentemente reeleito para a administrador da SAD com um cargo não-executivo, já está afastado há algum tempo do exercício de funções e a evolução do seu estado de saúde está a causar grande preocupação.A questão é que Reinaldo Teles, de 70 anos, enquadra-se num grupo de risco pelo facto de à sua idade juntar um historial de problemas cardíacos que o tornam mais suscetível às consequências do SARS-CoV-2. As próximas horas poderão ser determinantes na evolução, dado que nesta fase já estará a receber ventilação assistida.Ao que Record apurou, não foi detetado qualquer contacto de risco de Reinaldo Teles com o presidente Pinto da Costa ou com a restante administração da SAD, que entretanto já marcou presença na deslocação a Manchester e na receção ao Gil Vicente sem qualquer limitação ou quarentena.