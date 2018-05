Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Hoje é quinta-feira, verão no domingo o que vou fazer", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República não esclarece se vai estar na final da Taça de Portugal.

16:52

"Não estejam nervosos, hoje é quinta-feira, verão no domingo o que vou fazer". Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu à pergunta se vai ao Estádio do Jamor assistir à final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Desportivo das Aves.



"Tenho lido e ouvido as coisas mais espantosas, mas o meu espírito está noutro sítio. Peço que não fiquem tensos nem nervosos", disse Marcelo aos jornalistas.